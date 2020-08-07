Стэмкос не сыграет против «Филадельфии»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос не сыграет в последнем матче кругового турнира квалификации Кубка Стэнли против «Филадельфии». Его готовность к началу первого раунда плей-офф на следующей неделе остается неизвестной, сообщает сайт НХЛ.

Форвард не играл в круговом турнире из-за травмы нижней части тела, которую он усугубил перед началом тренировочного лагеря.

В 57 матчах сезона Стэмкос забил 29 голов и набрал 66 очков, заняв второе место в «Лайтнинг» по обоим показателям.