«Стараюсь относиться ко всему спокойно». Василевского не беспокоят разговоры о его шансах на «Везину»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметил, что не обращает внимание на критику и похвалу в своей адрес. На днях главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер оценил шансы россиянина на «Везина Трофи».

— Я стараюсь относиться ко всему спокойно, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Василевского. — Все эти фразы, хорошие и плохие, до меня не доходят. У меня есть цель, я к ней иду. Есть игра, и я думаю только о ней. Не о прошлом, не о будущем — живу сегодняшним днем. Без вопросов, когда такое о тебе говорит главный тренер, это придает уверенности. Но это не кружит мне голову. Похвала или критика — все хорошо. Просто пропускаю мимо ушей, чтобы не зазвездиться.

Но когда ты берешь «Везину» — это незабываемые чувства. Даже по прошлому году сужу. Память на всю жизнь. Вознаграждение за твой личный труд. Хотя с Кубком Стэнли эту радость сравнить не могу. Я ни разу не поднимал его над головой. Но дай бог, заработаю кровью и потом. И согласитесь, если у тебя несколько «Везин» — значит, твоя команда часто имеет хорошие шансы на титул.