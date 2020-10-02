«Со своими Никита всегда веселый». Сергачев рассказал о счастливом Кучерове

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев в интервью Sport24 рассказал о праздновании после победы в финале Кубка Стэнли, в котором «Молнии» победили «Даллас» со счетом 4-2 в серии. Россиянин рассказал, зачем курил сигару в раздевалке, а также заявил, что одноклубник Никита Кучеров всегда веселый среди своих.

— Что было самым запоминающим в праздновании?

— Все было запоминающим. Я старался как можно больше снимать, чтобы осталось на память. Главное, наверное, это видеть радость в глазах партнеров, которые уже 15 лет играют в НХЛ и наконец-то выиграли кубок. Когда я на них смотрю, то получаю столько мотивации. Они так долго к этому шли! У них не получалось, они проигрывали в финале. Коберн дважды уступал в финале Кубка Стэнли и только на третий раз выиграл трофей. Все это вдохновляет. Круто смотреть, как ребята празднуют. Мне тоже, конечно, эта победа далась тяжело, но мне было намного легче, чем им.

— Видели когда-нибудь такого счастливого Кучерова, как после финала?

— Я-то, конечно, видел, это вы не видели. Со своими Никита всегда веселый.

— Ваша сториз с сигарой произвело фурор. Давно мечтали сделать это в чемпионской раздевалке?

— Я очень много видел фотографий из чемпионских раздевалок, где ребята с сигарами. И в НБА, и в НХЛ, и в НФЛ. Это просто выглядит круто. Понятно, что у нас были какие-то непонятные сигары в раздевалке, мы и не курили их долго. Не очень на вкус было, просто ради фото и видео сделали. Получилось здорово.