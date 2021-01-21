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СМИ: НХЛ решила прижать «Вашингтон», чтобы послать другим клубам сигнал

08:13
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
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Издание The Athletic опубликовало колонку, в которой рассказывает о нарушении российскими игроками правил карантина и возможных последствиях для лиги.

«По нашей инфрмации, НХЛ решила прижать «Вашингтон», чтобы дать четкий сигнал остальным клубам. Надо соблюдать все протоколы, особенно в тех случаях, когда все зависит исключительно от хоккеистов», — идет речь в материале.

Ранее НХЛ оштрафовала «Кэпиталз» на 100 тысяч долларов, а Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова внесли в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды.

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