СКА подписал контракт с форвардом «Колорадо» Каменевым

Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев подписал двухлетний контракт со СКА, сообщает Colorado Hockey Now.

По данным источника, об этом сообщил агент 24-летнего россиянина Марк Гандлер.

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Каменев провел 38 матчей и набрал 8 (1+7) очков, а накануне плей-офф не вошел в список игроков, которые ведут борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинальной серии Западной конфереции «Колорадо» уступает «Далласу» (2-3).