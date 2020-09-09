Симмондс хотел бы продолжить карьеру в «Торонто»

Нападающий «Баффало» Уэйн Симмондс, скорее всего, не станет подписывать новый контракт с клубом. Он хочет выйти на рынок свободных агентов и сменить команду. Приоритетный вариант для него — «Торонто», сообщает The Athletic.

32-летний канадец по ходу сезона был обменян из «Нью-Джерси» в «Баффало». В 7 матчах за «Клинков» он успел отметиться только 1 голевой передачей.

Тем временем, «Торонто» намерено расстаться с форвардом Кайлом Клиффордом. Контракт 29-летнего канадца подошел к концу и клуб не намерен предлагать ему новое соглашение.

Силовой форвард пришел в «Торонто» по ходу сезона из «Лос-Анджелеса» и в 16 матчах набрал 3 (1+2) очка.