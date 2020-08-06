Шестеркин пропустил первые матчи против «Каролины» из-за травмы паха

Стали известны причины, по которым российский голкипер Игорь Шестеркин пропустил первые две игры серии плей-ин против «Каролины». Россиянин не успел восстановиться после травмы паха, сообщает New York Post.

Шестеркин получил повреждение в первой выставочной игре против «Айлендерс», которая прошла 29 июля.

По Плану возобновления сезона клубам запрещено разглашать информацию о травмах или болезнях игроков, которые играют в плей-офф. Но «Рейнджерс» уже вылетели из плей-офф, потерпев три поражения подряд от «Каролины».