Шестеркин может сыграть во втором матче против «Каролины»
3 августа 2020, 09:40
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел тренировку с командой и может сыграть во втором матче квалификационной серии Кубка Стэнли против «Каролины», который состоится в понедельник, сообщает сайт НХЛ.
Дебютант НХЛ не смог принять участие в стартовой встрече, которая завершился поражением «Рейнджерс» — 2:3. Ворота команды в нем защищал Хенрик Лундквист. Серия продолжается до трех побед.
По Плану возобновления сезона клубам запрещено разглашать информацию о травмах или болезнях игроков.
После тренировки тренер Дэвид Куинн сказал, что не знает, сможет ли Шестеркин сыграть в понедельник. Он еще не принял решение по вратарям.
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