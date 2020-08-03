НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шестеркин может сыграть во втором матче против «Каролины»

3 августа 2020, 09:40
Игорь Шестеркин. Фото nhl.com
Игорь Шестеркин. Фото nhl.com
Теги:

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел тренировку с командой и может сыграть во втором матче квалификационной серии Кубка Стэнли против «Каролины», который состоится в понедельник, сообщает сайт НХЛ.

Дебютант НХЛ не смог принять участие в стартовой встрече, которая завершился поражением «Рейнджерс» — 2:3. Ворота команды в нем защищал Хенрик Лундквист. Серия продолжается до трех побед.

По Плану возобновления сезона клубам запрещено разглашать информацию о травмах или болезнях игроков.

После тренировки тренер Дэвид Куинн сказал, что не знает, сможет ли Шестеркин сыграть в понедельник. Он еще не принял решение по вратарям.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6435
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир