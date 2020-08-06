Шайфли и Лайне могут сыграть в следующем матче с «Калгари»

Форварды «Виннипега» Марк Шайфли и Патрик Лайне могут сыграть против «Калгари» в четвертом матче серии квалификации Кубка Стэнли, сообщает сайт НХЛ.

Шайфли получил травму нижней части тела во время борьбы за шайбу у борта на шестой минуте первого периода стартового матча серии (1:4), пытаясь увернуться от силового приема Мэттью Ткачака.

Лайне отправился в раздевалку на шестой минуте третьего периода того же матча из-за травмы верхней части тела после небольшой разборки с защитником «Флэймз» Марком Джиордано.