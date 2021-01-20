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Серию матчей между «Каролиной» и «Флоридой» могут перенести

20 января 2021, 19:26
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Серия матчей между «Каролиной» и «Флоридой» будет отложена, сообщает в Twitter журналист Люк ДеКок.

Команды должны были сыграть в Каролине два матча подряд: 22 и 23 января.

Ранее НХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина». Новая дата игры будет объявлена позже.

Причиной переноса стали меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. В «Ураганах» сразу несколько хоккеистов заразились коронавирусом.

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