Серию матчей между «Каролиной» и «Флоридой» могут перенести
20 января 2021, 19:26
Серия матчей между «Каролиной» и «Флоридой» будет отложена, сообщает в Twitter журналист Люк ДеКок.
Команды должны были сыграть в Каролине два матча подряд: 22 и 23 января.
Ранее НХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина». Новая дата игры будет объявлена позже.
Причиной переноса стали меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. В «Ураганах» сразу несколько хоккеистов заразились коронавирусом.
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