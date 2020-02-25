Сергей Немчинов: «Вашингтон» от подписания Ковальчука вообще почти ничего не теряет»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов считает, что от обмена Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтона» выиграли и клуб, и игрок.

— Думаю, в выигрыше остались все стороны: и менеджмент «Монреаля», который подписал Ковальчука за небольшие деньги, и сам игрок, который попал в «Вашингтон» и теперь с высокой вероятностью сыграет в плей-офф, и сам столичный клуб, усилившийся высококлассным форвардом, — цитируют «Известия» Немчинова. — А с учетом того, что половину и без того небольшой по меркам НХЛ зарплаты Ковальчуку продолжит платить «Монреаль», «Вашингтон» вообще почти ничего не теряет.