Сергей Гончар: «Российские игроки были важной составляющей успеха «Тампы» и «Далласа»

Обладатель Кубка Стэнли, бывший тренер защитников «Питтсбурга» Сергей Гончар в беседе с «СЭ» прокомментировал победу «Тампы» в финале плей-офф НХЛ. «Лайтнинг» обыграли «Даллас» со счетом 4-2.

— К победе «Тампы» все шло. Надо отдать должное «Далласу», ребята бились до конца, здорово играли. Может быть, они не являлись фаворитами на протяжении всего плей-офф, но они доказывали через свои старания, игру, желание и волю к победе, что аналитики неправы, — заявил Гончар «СЭ». — «Тампа» была изначально одним из фаворитов, учитывая их игру на протяжении последних нескольких лет. Друг другу противостояли команда, которая, возможно, кого-то удивила и команда, которая долго к этому шла. В финале был настоящий хоккей уровня плей-офф: напряженный, тяжелый, с полной самоотдачей. Интересные матчи проучились. Игра российских вратарей была на самом высоком уровне, который только можно ожидать.

Думаю, надо отметить всех наших ребят. Антон Худобин помогал команде и выручал ее, был самым ценным игроком «Далласа». Сашка Радулов забивал в нужные моменты, Гурьянов тоже. Российские игроки стали важной частью успеха обоих клубов. В «Тампе» Кучеров, Василевский и Сергачев были на ведущих ролях. Посмотрите на статистику, на их игру. С обеих сторон наши ребята были важными составляющими успеха. (Сергей Федоров)