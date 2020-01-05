«Сент-Луис» уступил «Вегасу», несмотря на голевую передачу Барбашева

«Вегас» в овертайме выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). Победную шайбу забросил Чендлер Стивенсон.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 5:4 ОТ (0:3, 2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пьетранджело — 12 (бол., Перрон, О`Райлли), 7:05 — 0:1. Шворц — 14 (Перрон, О`Райлли), 12:41 — 0:2. Сундквист — 10 (Барбашев, Стин), 16:16 — 0:3. Ривз — 5, 33:10 — 1:3. Штястны — 11 (Каррье, Хэйг), 35:32 — 2:3. Руа — 2 (Хэйг, Носек), 43:02 — 3:3. Смит — 16 (Стивенсон), 49:50 — 4:3. Перрон — 17 (бол., Пьетранджело, О`Райлли), 52:50 — 4:4. Стивенсон — 8, 63:01 — 5:4.

Вратари: Флери — Аллен.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 33 (8+12+11+2) — 31 (11+13+6+1).

Наши: — - Барбашев (15.57/0/0).

4 января. Парадайс. T-Mobile Arena.