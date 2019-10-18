«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», несмотря на гол Тарасенко

«Ванкувер» в серии буллитов выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фаббри — 1 (Бозак, Стин), 14:25 — 1:0. Ферланд — 1 (Саттер, Эдлер), 22:04 — 1:1. Пьетранджело — 3 (Сундквист), 22:47 — 2:1. Тарасенко — 2 (Шворц, Шенн), 23:34 — 3:1. Миллер — 4 (Мотт, Майерс), 33:22 — 3:2. Хорват — 1 (Петтерссон), 52:05 — 3:3.

Победный буллит: Лейво.

Вратари: Биннингтон — Демко.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (11+13+11+2) — 32 (9+11+10+2).

Наши: Барбашев (13.19/2/0), Тарасенко (20.09/7/+1) — -.

18 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей