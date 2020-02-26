«Сент-Луис» продлил победную серию, переиграв «Чикаго»
«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5). «Блюз» одержали пятую победу кряду.
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Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 6:5 (1:2, 1:1, 4:2)
Голы: Шенн — 22 (бол., Шворц, Перрон), 0:33 — 1:0. Кит — 2 (бол., Тэйвз), 10:55 — 1:1. Мерфи — 5 (Кубалик, Тэйвз), 14:09 — 1:2. Кейн — 28 (бол., Кит, Кубалик), 21:13 — 1:3. Томас — 10 (Перрон, Сэнфорд), 27:38 — 2:3. О`Райлли — 12 (Шенн, Шворц), 43:47 — 3:3. Сэнфорд — 14 (Томас), 44:03 — 4:3. Хаймор — 2 (Кемпф, Кит), 45:16 — 4:4. Саад — 19 (бол., Стром, Дак), 48:16 — 4:5. Фольк — 5 (О`Райлли, Пьетранджело), 49:28 — 5:5. Сэнфорд — 15 (бол., Томас), 53:35 — 6:5.
Вратари: Биннингтон — Кроуфорд (57:59).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (12+11+14) — 30 (10+10+10).
Наши: Барбашев (12.33/2/0) — -.
26 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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