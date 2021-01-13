«Сент-Луис» поместил Тарасенко в долгосрочный список травмированных

«Сент-Луис» поместил в долгосрочный список травмированных российского нападающего Владимира Тарасенко, сообщает официальный сайт клуба. Россиянин перенес операцию на плече в сентябре прошлого года.

Ранее 29-летний Тарасенко заявил, что не намерен завершать карьеру. В прошлом сезоне он отыграл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 10 (3+7) очков. В плей-офф у него было 4 матча без результативных действий.