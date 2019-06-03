Семен Варламов имеет несколько предложений от клубов НХЛ

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов рассмотрит предложения о контракте от нескольких клубов НХЛ. Об этом сообщил отец голкипера Александр Варламов.

Текущий контракт 31-летнего россиянина с "Колорадо", за который он выступает с 2011 года, истекает 1 июля.

- У Семена есть предложения от других команд НХЛ, все станет ясно к 1 июля - какие условия предложит "Колорадо" и другие клубы, - цитирует ТАСС Александра Варламова. - Семену хочется определиться как можно быстрее, потому что если он выберет не "Колорадо", то придется решать много бытовых вопросов, например, переезд. Переговоры начнутся после драфта НХЛ, который пройдет 21 и 22 июня, после этого рынок свободных агентов заработает.