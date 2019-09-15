«СЭ» ищет корреспондентов в Северной Америке
15 сентября 2019, 18:00
«СЭ» требуются корреспонденты в отдел хоккея для работы в Северной Америке на матчах НХЛ. Приоритетные города — Даллас, Питтсбург, Тампа, Нью-Йорк, Денвер.
Требования к кандидатам:
— грамотное владение русским языком
— свободное владение английским языком
— желательны опыт журналистской работы и любовь к хоккею
— проживание в Северной Америке
Резюме направлять по адресу: klimovitskiy@sport-express.ru
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