«СЭ» ищет корреспондентов в Северной Америке

«СЭ» требуются корреспонденты в отдел хоккея для работы в Северной Америке на матчах НХЛ. Приоритетные города — Даллас, Питтсбург, Тампа, Нью-Йорк, Денвер.

Требования к кандидатам:

— грамотное владение русским языком

— свободное владение английским языком

— желательны опыт журналистской работы и любовь к хоккею

— проживание в Северной Америке

Резюме направлять по адресу: klimovitskiy@sport-express.ru