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«СЭ» ищет корреспондентов в Северной Америке

15 сентября 2019, 18:00

«СЭ» требуются корреспонденты в отдел хоккея для работы в Северной Америке на матчах НХЛ. Приоритетные города — Даллас, Питтсбург, Тампа, Нью-Йорк, Денвер.

Требования к кандидатам:
— грамотное владение русским языком
— свободное владение английским языком
— желательны опыт журналистской работы и любовь к хоккею
— проживание в Северной Америке

Резюме направлять по адресу: klimovitskiy@sport-express.ru

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