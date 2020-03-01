«Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург». «Пингвины» проиграли шестой матч подряд

«Сан-Хосе» выиграл у «Питтсбурга» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для «Пингвинов» это шестое поражение подряд.

В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Тимо Майер, Йоэль Келльман, Логан Кутюр и Джо Торнтон.

«Сан-Хосе» набрал 60 очков и занимает 14-е место на Западе. У «Питтсбурга» 80 очков и пятая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Кейн — 22 (Власик), 18:48 — 1:0. Майер — 21 (Серенсен, Ферраро), 31:12 — 2:0. Келльман — 3 (Серенсен), 34:15 — 3:0. Кутюр — 16 (Ферраро, Кейн), 46:14 — 4:0. Торнтон — 5 (Майер, Хед), 56:01 — 5:0.

Вратари: Джонс — Джерри.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (11+8+13) — 30 (10+11+9).

Наши: — - Малкин (15.33/0/-1).

1 марта. Сан-Хосе. SAP Center.