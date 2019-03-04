"Сан-Хосе" обыграл "Чикаго", у Анисимова "-2"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Чикаго" со счетом 5:2. Дубль в составе "Шаркс" оформил Мелькер Карлссон.

Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов провел на льду более 18 минут и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Чикаго" – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Хертл – 29 (Хед), 12:16 – 1:0. Стром – 17 (Дебринкэт, Сибрук), 19:32 – 1:1. Майер – 23 (Хед, Донской), 21:38 – 2:1. Густафссон – 13 (Тэйвз, Кит), 26:40 – 2:2. Серенсен – 14 (Торнтон, Донской), 44:27 – 3:2. М. Карлссон – 10 (Бернс, Хэйли), 48:16 – 4:2. М. Карлссон – 11 (п.в., Гудроу, Хэйли), 57:38 – 5:2.

Вратари: Джонс (58:15 – 58:16) – Уорд (56:46 – 57:38, 58:34).

Штраф: 6 – 2.

Броски: 34 (7+14+13) – 30 (11+12+7).

Наши: – – Анисимов (18.04/3/-2).

4 марта. Сан-Хосе. SAP Center.