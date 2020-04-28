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Самый крутой защитник НХЛ не из Америки. Он вошел в «Тройной золотой клуб»

28 апреля 2020, 11:40
Никлас Лидстрем. Фото TT Nyhetsbyran
Никлас Лидстрем. Фото TT Nyhetsbyran
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28 апреля день рождения отмечает прославленный шведский защитник «Детройта» Никлас Лидстрем. Ему исполнилось 50 лет.

Линдстрем выступал за «Рэд Уингз» с 1991-го по 2012 год, в составе которого стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, 7 раз признавался лучшим защитником лиги и 11 раз участвовал в матчах звезд НХЛ. В 2014 году «Детройт» вывел из обращения 5-й номер Линдстрема, а в следующем году швед был включен в зал хоккейной славы НХЛ.

В составе сборной Швеции Линдстрем стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером ЧМ.

Также Линдстрем является членом «Тройного золотого клуба» для тех, кто взял Кубок Стэнли и золото Олимпиады и ЧМ.

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