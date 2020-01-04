Нападающий «Далласа» Джо Павелски признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с «Детройтом» (4:1) он набрал 2 (1+1) очка. Также форвард провел 1000-ю встречу в лиге.

Второй звездой стал форвард голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 38 бросков из 41. Он выиграл все восемь стартовых выездных встреч на старте карьеры.

Замкнул тройку лучших его одноклубник Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка.