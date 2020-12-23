Самсонов и Сорокин попали в пятерку потенциальных открытий сезона по версии Sportsnet

Интернет-портал Sportsnet в преддверии старта сезона НХЛ составил список молодых игроков, которые могут ярко проявить себя в предстоящем регулярном чемпионате.

В пятерку потенциальных открытий сезона попали два российских вратаря — Илья Самсонов («Вашингтон») и Илья Сорокин («Айлендерс»).

Еще один российский голкипер — Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — включен в список игроков, которые «должны совершить прорыв».

Наконец, нападающие Андрей Свечников («Каролина») и Денис Гурьянов («Даллас»), вошли в число хоккеистов, которые «должны выйти на новый уровень».