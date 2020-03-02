НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Русский гол в НХЛ. Ковальчук набрал первое очко за «Вашингтон»

2 марта 2020, 04:46
Илья Ковальчук. Фото NBC Sports
Илья Ковальчук. Фото NBC Sports
Теги:

«Миннесота» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3, первый период). На 11-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, набравший первое очко в новой команде после обмена из «Монреаля».

— Русская тройка, — подписано в Twitter «Вашингтона».

Овечкин в этой встрече оформил дубль и вышел на второе место в снайперской гонке. У него 45 голов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир