Российский хоккеист рассказал, планирует ли получать гражданство США
19 января 2021, 20:58
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о том, собирается ли подавать документы на получение американского гражданства.
— Да на меня это никак не влияет. В команде обсуждения были во время выборов — Трамп или Байден. Но мне это не особенно интересно. Это же не моя страна.
— Американское гражданство не планируешь получать?
— Нет таких планов.
В нынешнем сезоне НХЛ Свечников набрал 5 (3+2) очков.
(Артур Хайруллин)
Полностью интервью с Андреем Свечниковым можно прочесть здесь.
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