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Российский форвард «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за допинг

17 октября 2019, 20:38
Валентин Зыков. Фото AFP
Валентин Зыков. Фото AFP
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Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употреблении запрещенных препаратов, информирует пресс-служба НХЛ.

«Зыков сознательно принял запрещенное вещество». Заявление «Вегаса» по дисквалификации россиянина //
Зыков не знает, как запрещенный препарат попал в его организм. Россиянина дисквалифицировали на 20 матчей //
Президент «Вегаса» заявил, что Зыков принимал запрещенное вещество в течение четырех лет

В этом сезоне 24-летний россиянин провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что из-за аналогичной дисквалификации первые 20 матчей предыдущего сезона пропустил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.

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