Российские хоккеисты НХЛ назвали Знарка и Брагина лучшими тренерами, с которыми они работали

«СЭ» провел анонимный опрос российских хоккеистов НХЛ на разные темы — как спортивные, так и бытовые или социальные.

Одним из вопросов был «лучший российский тренер, с которым вы работали».

Первое место разделили Олег Знарок и Валерий Брагин, также назывались Валерий Белоусов, Вячеслав Буцаев, Алексей Кудашов, Игорь Никитин и Игорь Захаркин.

Знарок с 2014 по 2018 год возглавлял сборную России, а Брагин работал в российской молодежке с 2010 по 2020 год (с перерывами).