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Род Бриндамор: «Каролина» играла в хороший хоккей, но Лундквист был бесподобен"

8 ноября 2019, 11:27
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился мнением о матче с «Рейнджерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметил игру голкипера соперников Хенрика Лундквиста, который cделал 45 сэйвов и был признан первой звездой дня.

— Такие поражения неприятны, потому что мы играли в хороший хоккей, — цитирует Бриндамора официальный сайт лиги. — Мы играли лучше от начала до конца, но их вратарь был бесподобен. Такое случается.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-november-7-nhl-action/c-311044466

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