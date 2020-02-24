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Робин Ленер: «Я не забуду это время в «Чикаго»

24 февраля 2020, 23:52
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Новичок «Вегаса» Робин Ленер попрощался с болельщиками «Чикаго».

— Спасибо, Чикаго, это замечательный город, — написал Ленер в Twitter. — Болельщики были невероятными, и я не забуду это короткое время с вами. Я верю в эту команду до сих пор. Великие парнтеры по команде, я буду скучать по всем вам. Город и парни заслуживают лучшего.

«Чикаго» обменял вратаря Робина Ленера в «Вегас». 28-летний голкипер в нынешнем сезоне провел 33 матча. На его счету 16 побед, 94 пропущенных шайбы при коэффициенте надежности 3,01 и 91,8 процента отраженных бросков.

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