Результативная серия Панарина составляет семь матчей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил свою результативную серию до семи матчей. Он забил гол в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (6:3).

Россиянин совершил результативные действия в семи играх подряд. Последний матч без голов или результативных передач он провел 6 февраля про «Торонто».

28-летний нападающий в текущем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 79 (30+49) очков. В прошлом сезоне он установил личный рекорд результативности — 87 очков за сезон.