«Рейнджерс» уступили «Филадельфии», Проворов, Бучневич и Панарин сделали по голевой передаче

«Филадельфия» дома обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Флайерз» продлили свою серию побед и прервали пятиматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

Российские хоккеисты Артемий Панарин, Павел Бучневич и Иван Проворов отметились голевыми передачами. Голкипер Александр Георгиев отразил 35 из 40 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Фаст — 12 (Панарин), 2:49 — 0:1. Кутюрье — 20 (Ворачек, Проворов), 16:07 — 1:1. ван Римсдайк — 19 (Обе-Кубель, Лотон), 33:00 — 2:1. Жиру — 18 (Кутюрье, Ворачек), 35:05 — 3:1. Жиру — 19 (бол., Ворачек, Конекны), 42:36 — 4:1. Хэйс — 22 (Ворачек, Лотон), 52:56 — 5:1. Хауден — 9 (Фокс, Бучневич), 59:34 — 5:2.

Вратари: Харт — Георгиев.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 40 (16+13+11) — 28 (8+10+10).

Наши: Проворов (22.09/2/+1) — Бучневич (16.59/2/0), Панарин (20.14/3/-2).

29 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.