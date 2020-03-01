«Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», Панарин обновил личный рекорд по очкам, Бучневич забил

«Рейнджерс» уступили «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. Все три шайбы нью-йоркского клуба заброшены при участии россиян. Павел Бучневич забил гол, а Артемий Панарин отдал два голевых паса на Мику Зибанежада.

Панарин обновил личный рекорд по очкам. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус», нападающий набрал 87 (28+59) баллов за результативность. В нынешнем сезоне на его счету уже 90 (32+58) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)

Голы: Нисканен — 8 (бол., Обе-Кубель, Санхейм), 1:52 — 0:1. Кутюрье — 21 (бол., Ворачек, Конекны), 11:19 — 0:2. Раффль — 7 (мен., Грант), 17:53 — 0:3. Грант — 15 (Питлик, Санхейм), 21:23 — 0:4. Зибанежад — 31 (бол., Панарин, Дианджело), 32:34 — 1:4. Конекны — 23 (бол., Ворачек, Проворов), 35:34 — 1:5. Бучневич — 15 (бол., Дианджело, Зибанежад), 45:33 — 2:5. Зибанежад — 32 (бол., Панарин, Хауден), 52:39 — 3:5.

Вратари: Лундквист (57:45) — Харт.

Штраф: 20 — 12.

Броски: 26 (9+5+12) — 26 (13+7+6).

Наши: Бучневич (22.02/4/-1), Панарин (22.25/2/-1) — Проворов (26.06/1/+1).

1 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.