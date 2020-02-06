«Рейнджерс» обыграли «Торонто», Бучневич набрал 3 очка

«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Для «Мэйпл Ливз» это второе подряд поражение.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич сделал 2 голевые передачи и забросил одну шайбу. Его признали третьей звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Таварес — 20 (Нюландер, Холл), 7:36 — 0:1. Хитил — 12 (Дианджело, Стаал), 8:50 — 1:1. Зибанежад — 21 (Крайдер), 17:18 — 2:1. Крайдер — 19 (Бучневич, Зибанежад), 17:24 — 3:1. Мэттьюс — 38 (Юнссон, Капанен), 36:56 — 3:2. Бучневич — 11 (Шей), 37:30 — 4:2. Мэттьюс — 39 (бол., Таварес, Марнер), 56:32 — 4:3. Маккег — 2 (п.в., Бучневич), 59:02 — 5:3. Вратари: Шестеркин — Хатчинсон (58:10 — 59:02, 59:07 — 59:42). Штраф: 11 — 11. Броски: 35 (13+12+10) — 30 (9+11+10). Наши: Бучневич (17.11/6/+4), Панарин (18.21/4/-1) — . 6 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.