«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Панарин сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Дэвилз» одержали вторую победу в трех встречах этого сезона. Команда из Нью-Йорка проиграла вторую встречу.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 42 секунды, сделал 2 голевые передачи и 4 броска по воротам соперника. Павел Бучневич сыграл 17 минут 56 секунд, отметившись голевой передачей, одним броском и двумя силовыми приемами. На счету вратаря Александра Георгиева 16 сэйвов.

«Нью-Джерси» занимает 3-е место в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» идут на 7-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Голы: Зэйджак — 1 (Вуд, Суббан), 0:32 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Панарин, Фокс), 22:50 — 1:1. Хьюз — 1 (Смит, Шарангович), 24:13 — 1:2. Хьюз — 2, 28:38 — 1:3. Зибанежад — 1 (бол., Фокс, Панарин), 32:09 — 2:3. Вуд — 3 (бол., Хьюз, Палмиери), 36:00 — 2:4. Хитил — 1 (Ди Джузеппе, Бучневич), 47:00 — 3:4.

Вратари: Георгиев (Шестеркин, 40:00, 56:28 — 56:36, 57:52) — Блэквуд.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 50 (7+22+21) — 28 (10+10+8).

Наши: Бучневич (17.56/1/-1), Панарин (24.42/4/0) — Гусев (9.44/1/0), Куликов (21.55/3/+1).

20 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.