«Ребят, вы что, смеетесь? Посмотрите мои драки». Русский защитник ответил на обвинения в трусости

Защитник хоккейного «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» ответил на обвинения в трусости.

— В октябре широко обсуждался момент, когда форвард «Калгари» Милан Лучич вызвал вас на драку, но вы отказались. Почему?

— Вызвать на драку — это спросить на вбрасывании, хочу ли я подраться. А когда я провел силовой прием, а человек подъехал и просто дал мне в морду — это не вызов на драку. Я там чуть-чуть потерялся. Плюс посчитал, что в тот момент буду нужнее команде на льду. Хотел сдержаться, чтобы судьи дали Лучичу двойное удаление. Но они решили по-другому. Если бы можно было вернуть время назад, я бы подрался с ним.

— После этого в сети появились комментарии, мол, Задоров струсил.

— Пусть эти люди посмотрят мои драки за всю карьеру. Я дрался с Маккуэйдом, Мартином, Стюартом, Мэнсоном. Ребят, вы что, смеетесь? Я никогда в жизни никого не боялся и не буду. И если я считаю, что когда-то не нужно драться, что я больше полезен для своей команды на льду, чем на скамейке штрафников — я лучше сдержусь. Или если у меня какая-то травма. Все равно всегда нужно думать о последствиях и своем будущем.