Райан Стром: «Невозможно угадать, каким будет следующий шаг Панарина»

Нападающий «Рейнджерс» Дилан Стром поделился мнением об одноклубнике Артемии Панарине. В межсезонье он подписал контракт с «синерубашечниками».

— Он невероятен, — приводит слова Строма российская версия официального сайта НХЛ. — У него потрясающее чувство юмора. Отличный парень, ему нравится дурачиться, веселиться, но он всегда серьезно готовится к играм. Он меня спрашивает: «Как дела? Готов к игре?» Настоящий игрок. Интересно быть с ним рядом.

Шайба постоянно находится у него. А это признак мастерства. Он чувствует игру на уровне инстинктов. Невозможно угадать, каким будет его следующий шаг, где окажется шайба. Одно удовольствие наблюдать за его финтами, за тем, как он открывается, всегда оказывается в нужном месте.

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