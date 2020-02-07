Райан О'Райлли: «Приятно видеть Тарасенко с командой и понимать, что у нас есть это оружие»

Нападающий «Сент-Луис» Райан О'Райлли поделился впечатлениями от возвращения форварда Владимира Тарасенко на лед после травмы.

6 февраля российский нападающий провел первую тренировку с командой после операции на плече 29 октября. Хоккеист пропустил 44 матча.

- Безусловно, он является важнейшей частью этой команды, — приводит слова Райана О'Райлли официальный сайт НХЛ. — Он пропустил много времени. Но коллектив был воодушевлен увидеть его. Особенно перед началом решающего отрезка сезона и плей-офф. Приятно видеть его с командой и понимать, что у нас есть это оружие.