Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер прокомментировал жесткий прием нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова на чехе Владимире Соботке. После этого столкновения Соботка не смог продолжить игру.

— Естественно, я не имею контроля над решениями, которые принимают судьи, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Крюгера. — Они посчитали, что хит был чистым. Нравится нам это решение или нет — мы должны двигаться вперед. Каждый волен пересмотреть эпизод и вынести собственное суждение. Могу лишь сказать, что оценить состояние Соботки мы сможем в понедельник, но завтра он уже точно не сыграет.