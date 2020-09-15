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«Рад тому, что мне выпала возможность работать с ним». Лавиолетт проведет встречу с Овечкиным

15 сентября 2020, 22:51
Питер Лавиолетт. Фото nhl.com
Питер Лавиолетт. Фото nhl.com
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Новый главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать с нападающим Александром Овечкиным.

— Я реально рад тому, что мне выпала возможность работать с ним, — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. — Когда смотришь плей-офф, то замечаешь много хороших вещей, которые делает Овечкин. Начиная с того, что он отлично использует свои физические данные и размеры. А ведь еще есть блокированные броски в зоне защиты, работа по всей площадке и настоящий характер лидера.

Новый тренер сказал, что пока не разговаривал ни с Овечкиным, ни с другими игроками «Вашингтона». Но в его ближайших планах сделать это.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/peter-laviolette-happy-to-work-with-alex-ovechkin/c-319045806?sf128753961=1

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