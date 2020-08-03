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Проворов стал третьей звездой матча против «Бостона»

3 августа 2020, 08:53
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«Филадельфия» в матче группового раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 4:1.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов был признан третьей звездой встречи, отметившись результативной передачей. Первой звездой матча стал вратарь «Филадельфии» Картер Харт, второй звездой — форвард Михаэль Раффль, который набрал 2 (1+1) очка.

В следующем матче «Филадельфия» 6 августа встретится с «Вашингтоном», «Бостон» днем раньше сыграет с «Тампой».

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