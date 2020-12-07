Прохожего попросили прокомментировать погоду для новостей. Им оказался легенда НХЛ

В США произошел забавный момент на местном телевидении в Бостоне.

Телеведущая остановила одного из прохожих на улице, чтобы он прокомментировал обильный снегопад в городе. Этим мужчиной оказался легенда НХЛ и экс-форвард «Калгари» Джером Игинла, которого не узнала журналистка. Игинла не растерялся и ответил на вопрос.

«Мне нравится снег, люблю зиму, но, конечно, немного не такую, — сказал Игинла. — Мы из Канады, так что это не проблема. В том смысле, что у нас на месте зимние шины. Конечно, ехать в таких условиях трудновато, но, если не будете гнать, то избежите проблем».

Игинла провел 16 сезонов в «Калгари», став рекордсменом по забитым шайбам, проведенным матчам и набранным очкам. Также 43-летний канадец является двукратным олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира.