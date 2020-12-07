Прохожего попросили прокомментировать погоду для новостей. Им оказался легенда НХЛ
В США произошел забавный момент на местном телевидении в Бостоне.
Телеведущая остановила одного из прохожих на улице, чтобы он прокомментировал обильный снегопад в городе. Этим мужчиной оказался легенда НХЛ и экс-форвард «Калгари» Джером Игинла, которого не узнала журналистка. Игинла не растерялся и ответил на вопрос.
«Мне нравится снег, люблю зиму, но, конечно, немного не такую, — сказал Игинла. — Мы из Канады, так что это не проблема. В том смысле, что у нас на месте зимние шины. Конечно, ехать в таких условиях трудновато, но, если не будете гнать, то избежите проблем».
Игинла провел 16 сезонов в «Калгари», став рекордсменом по забитым шайбам, проведенным матчам и набранным очкам. Также 43-летний канадец является двукратным олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира.
Here is Jarome Iginla, hockey Hall of Famer and former Bruin, being interviewed on Boston TV as a random guy on the street for a weather story. https://t.co/QzfXYAwKpr pic.twitter.com/en370RIKHe— Luke Knox (@lukeknox) December 6, 2020
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