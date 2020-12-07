НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Прохожего попросили прокомментировать погоду для новостей. Им оказался легенда НХЛ

03:00
Джером Игинла.
Джером Игинла.
Теги:

В США произошел забавный момент на местном телевидении в Бостоне.

Телеведущая остановила одного из прохожих на улице, чтобы он прокомментировал обильный снегопад в городе. Этим мужчиной оказался легенда НХЛ и экс-форвард «Калгари» Джером Игинла, которого не узнала журналистка. Игинла не растерялся и ответил на вопрос.

«Мне нравится снег, люблю зиму, но, конечно, немного не такую, — сказал Игинла. — Мы из Канады, так что это не проблема. В том смысле, что у нас на месте зимние шины. Конечно, ехать в таких условиях трудновато, но, если не будете гнать, то избежите проблем».

Игинла провел 16 сезонов в «Калгари», став рекордсменом по забитым шайбам, проведенным матчам и набранным очкам. Также 43-летний канадец является двукратным олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир