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Прохоркин рассказал, как Ковальчук помогает ему освоиться в «Лос-Анджелесе»

8 ноября 2019, 15:40
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Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал, какую помощь ему оказывает Илья Ковальчук.

— Ковальчук вам помимо того, что костюм помог купить, как-то еще помогает?

— Конечно. Разгружает меня. Я тут в ступор немного попал, когда мы на выезд приехали, что нет ужинов. Командных ужинов, запланированных в отелях, как в России всегда делается — общий для всех. Здесь все самостоятельно. Тебе выдают наличку, и ты идешь ужинать самостоятельно. Вот мы с ним в рестораны ходили. Вдвоем, конечно, повеселее. Будь я один — на румсервисе, наверное, постоянно бы сидел. В номер бы еду заказывал.

— А сколько налички дают?

— Около 100 долларов на ужин. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-forvarda-los-andzhelesa-nikolaya-prohorkina-o-debyute-v-nhl-ahl-ile-kovalchuke-pavle-dacyuke-i-nikite-guseve-1607852/

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