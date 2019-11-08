Прохоркин рассказал, как Ковальчук помогает ему освоиться в «Лос-Анджелесе»
8 ноября 2019, 15:40
Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал, какую помощь ему оказывает Илья Ковальчук.
— Ковальчук вам помимо того, что костюм помог купить, как-то еще помогает?
— Конечно. Разгружает меня. Я тут в ступор немного попал, когда мы на выезд приехали, что нет ужинов. Командных ужинов, запланированных в отелях, как в России всегда делается — общий для всех. Здесь все самостоятельно. Тебе выдают наличку, и ты идешь ужинать самостоятельно. Вот мы с ним в рестораны ходили. Вдвоем, конечно, повеселее. Будь я один — на румсервисе, наверное, постоянно бы сидел. В номер бы еду заказывал.
— А сколько налички дают?
— Около 100 долларов на ужин. (Игорь Еронко)
Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.
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