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Пойнт может пропустить шестой матч серии против «Айлендерс»

16 сентября 2020, 08:16
Брэйден Пойнт. Фото nhl.com
Брэйден Пойнт. Фото nhl.com
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Нападающий «Тампа-Бэй» Брэйден Пойнт может пропустить шестой матч финальной серии «Востока» против «Айлендерс». Он не вышел на лед в пятом матче, который команда из Нью-Йорка выиграла 2:1 во втором овертайме.

Хоккейный журналист Джо Смит сообщает, что главный тренер «Молний» Джон Купер пока сам не может сказать, сыграет ли 24-летний канадец в нынешнем плей-офф.

Пойнт — главный бомбардир «Тампы» в нынешнем плей-офф: на его счету 25 (9+16) очков в 16 встречах. В четвертом матче он пропустил силовой прием от защитника «островитян» Адама Пелека и не смог продолжить игру.

В финальной серии Восточной конференции впереди «Тампа-Бэй» — 3-2.

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