«Понадобилось 35 лет и пандемия короновируса, чтобы он взялся за инструменты». Жена Флери шутит над мужем

Жена голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери показала, чем занимается ее муж во время перерыва в НХЛ, вызванного пандемией короновируса. Он занялся делами по дому и ремонтными работами.

— Понадобилось 35 лет и пандемия короновируса, чтобы он взялся за инструменты, — в шутку написала Вероника Лароси Флери.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется