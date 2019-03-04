Покер Уилера помог "Виннипегу" обыграть "Коламбус", Панарин набрал 2 очка

"Виннипег" на выезде обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Нападающий "Джетс" Блэйк Уилер забросил 4 шайбы. Одну из передач ему отдал защитник Дмитрий Куликов.

Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин записал на свой счет 2 передачи. Ворота команды в этой игре защищал Сергей Бобровский. Он отразил 22 броска из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Виннипег" - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Нику - 1 (Чиаро, Перро), 2:21 - 0:1. Фолиньо - 16 (бол., Панарин, Аткинсон), 11:22 - 1:1. Уилер - 14 (Куликов, Шайфли), 20:35 - 1:2. Джонс - 9 (Панарин, Веренски), 37:31 - 2:2. Уилер - 15 (Болье, Шайфли), 47:44 - 2:3. Уилер - 16 (Лайне, Болье), 57:47 - 2:4. Уилер - 17 (п.в., Шайфли, Копп), 59:26 - 2:5.

Вратари: Бобровский (58:19 - 59:26) - Хеллебайк.

Штраф: 11 - 23.

Броски: 42 (13+13+16) - 26 (10+8+8).

Наши: Панарин (18.23/6/-2) - Куликов (11.01/1/+1).

4 марта. Коламбус. Nationwide Arena.