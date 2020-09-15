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Поднять флаг. Лавиолетт готов к работе с «Вашингтоном»

15 сентября 2020, 19:33
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Питер Лавиолетт заключил на несколько лет контракт с «Вашингтоном». Главный тренер отметил это событие, подняв флаг клуба у себя дома, в Нью-Гэмпшире.

Прежде американец работал с «Айлендерс», «Каролиной» (с которой выиграл Кубок Стэнли-2006), «Филадельфией» и «Нэшвиллом», откуда был уволен в январе 2020 года.

Напомним, ранее «Вашингтон» возглавлял Тодд Рирден, под руководством которого команда в текущем сезоне вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

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