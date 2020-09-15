Поднять флаг. Лавиолетт готов к работе с «Вашингтоном»

Питер Лавиолетт заключил на несколько лет контракт с «Вашингтоном». Главный тренер отметил это событие, подняв флаг клуба у себя дома, в Нью-Гэмпшире.

From the Laviolettes at their lakehouse in New Hampshire



Looking good, Coach!#ALLCAPS ?? pic.twitter.com/9rd0nslWiT — Washington Capitals (@Capitals) September 15, 2020

Прежде американец работал с «Айлендерс», «Каролиной» (с которой выиграл Кубок Стэнли-2006), «Филадельфией» и «Нэшвиллом», откуда был уволен в январе 2020 года.

Напомним, ранее «Вашингтон» возглавлял Тодд Рирден, под руководством которого команда в текущем сезоне вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.