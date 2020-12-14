НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Подколзин — лучший проспект «Ванкувера» по версии сайта НХЛ

14 декабря 2020, 14:27
Василий Подколзин. Фото ФХР.
Василий Подколзин. Фото ФХР.
Теги:

Официальный сайт НХЛ составил рейтинг лучших проспектов «Ванкувера». Это список возглавил нападающий СКА Василий Подколзин.

19-летний россиянин был выбран на драфте-2019 под общим 10-м номером.

В нынешнем сезоне Подколзин провел в КХЛ 24 матча и набрал 6 (2+4) очков.

В пятерку самых талантливых молодых игроков «Кэнакс» также вошли: Никлас Хегландер (Швеция, нападающий), Олли Юолеви (Финляндия, защитник), Джек Рэтбоун (США, защитник) и Броган Рафферти (США, защитник).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир