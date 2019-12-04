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Почему Овечкин опоздал на начало третьего периода матча с «Сан-Хосе»? Все прозаично

4 декабря 2019, 10:13
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Стало известно, почему капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил начало третьего периода регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2). Он появился на льду уже после начала третьей 20-минутки.

Журналистка Саманта Пелл объяснила, что у россиянина возникли проблемы с коньком. Он сломал его во время разминки перед началом периода.

«Кэпиталз» выиграли встречу со счетом 5:2, Овечкин очков не набрал.

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