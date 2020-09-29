Победная фотография «Тампы»
29 сентября 2020, 07:32
«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4:2.
Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter командную фотографию с выигранным трофеем. «Тампа» второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли.
За чемпионов НХЛ-2020 играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).
Материалы сюжета: «Тампа» — чемпион НХЛ! Кубок Стэнли едет в Россию
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