Победная фотография «Тампы»

«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4:2.

Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter командную фотографию с выигранным трофеем. «Тампа» второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли.

Your 2020 #StanleyCup Champion Tampa Bay Lightning!!! ? pic.twitter.com/P43wYrBEZW — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

За чемпионов НХЛ-2020 играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).