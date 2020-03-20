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«Побаиваюсь, что такая эпидемия начнется и у нас». Панарин рассказал, полетит ли он в Россию

20 марта 2020, 19:53
«Рейнджерс». Фото nhl.com
«Рейнджерс». Фото nhl.com
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему не возвращается в Россию во время паузы в НХЛ. Лига не проводит матчи из-за распространения коронавируса.

— Вы в Россию не собираетесь?

— Опять же, неопределенность. Непонятно, когда нас будут собирать, и сколько это все продлится. Плюс я побаиваюсь, что такая эпидемия начнется в России, объявят карантин, и мы точно также будем сидеть в четырех стенах. Здесь в доме посвободнее. Но, с другой стороны, если нам скажут, что паузу продлевают или вообще отменяют сезон — тогда, конечно, я полечу. Но пока здесь. (Алена Гребенькова)

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